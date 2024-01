Parma Femminile, nasce il nuovo Hub a Noceto: "Un orgoglio per il club"

Un Hub per lo sviluppo del calcio femminile a Noceto. E’ stato presentato questo pomeriggio al “Noce” (via Alberto Sordi, 1), il nuovo centro sportivo per il Settore Femminile del Parma Calcio. Alla presenza del Sindaco di Noceto, Fabio Fecci (accompagnato dall’Assessore allo Sport e Bilancio Marco Barantani), il Managing Director Sport Roel Vaeyens ha presentato la struttura che sta dando vita al calcio delle squadre femminili gialloblu, dalla Prima Squadra all’attività di base. Insieme ai gestori dell’impianti, i dirigenti Barella e Alberici dell’ATI Noceto-Fraore, e agli sponsor, erano presenti il Managing Director Corporate Luca Martines, il Direttore Operativo Stefano Perrone (con il vice Roberto Praticò), il Direttore Sportivo della Prima Squadra Maschile Mauro Pederzoli, l’allenatore Fabio Pecchia, il Capitano della Prima Squadra Maschile Enrico Delprato, il Team Manager Alessio Cracolici, e naturalmente una delegazione della Prima Squadra Femminile accompagnata dalla Club Manager Martina Capelli (che ha introdotto gli ospiti nella struttura) e dalla Team Manager Elisabetta Ferrari. Prima della presentazione, è stato organizzato un tour per mostrare il completamento dei lavori, cominciato lo scorso giugno, che hanno previsto dal rifacimento del campo in sintetico fino alla sistemazione degli spogliatoi e alla nuova realizzazione di una tensostruttura di quasi 500 mq. In quest’ultima area sono stati realizzati: una palestra, una sala medica/fisioterapica, una sala stampa e gli uffici che ospitano i dirigenti e i dipendenti del Settore Femminile. I lavori sono terminati a gennaio 2024 con la brandizzazione e gli allestimenti di tutti gli spazi.

Roel Vaeyens, Managing Director Sport del Parma Calcio: “Siamo felici di essere qui oggi per l’inaugurazione ufficiale dell’Hub per le nostre squadre femminili. A nome del Presidente e della direzione, voglio ringraziare il Comune di Noceto e la società che gestisce questo centro sportivo. Ci hanno dato la possibilità di utilizzare i loro spazi e la preziosa disponibilità che hanno dimostrato, dalla ideazione fino alla realizzazione. Finalmente oggi diamo vita quotidiana a questo progetto, è un buon esempio per lo scambio di valori. E’ importante sottolineare che si tratta di una collaborazione che porta valore a entrambe le società. Al Parma Calcio ha permesso di dedicare un hub dedicato esclusivamente all’area Femminile. A Noceto, per gli investimenti che sono stati fatti, ha aumentato il valore e il prestigio del centro sportivo. Il calcio femminile per noi è importantissimo, questo è uno fra i più grandi investimenti fatti attualmente in Italia per il calcio femminile. E’ importante per le nostre squadre, dalla Prima Squadra fino alle bambine del Settore Giovanile. Qui possono allenarsi e giocare, è un centro unico con strutture moderne. E’ pensato e predisposto per loro. Voglio ancora ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo progetto, sono davvero molto felice. E mi auguro che in una delle prossime partite vedremo tante tifose e tifosi sostenere le nostre squadre femminili”.

Fabio Fecci, Sindaco di Noceto: “Emozionante essere qua. Il mio da Sindaco è un percorso lungo, ma oggi c’è qualcosa di più che mi emoziona. E mi fa capire che quello fatto nel tempo ha portato un frutto importante nel nostro paese. Prima di tutto tantissimi giovani sono in questo centro sportivo con il Fraore-Noceto e piano piano è arrivato il Parma Calcio con i suoi giovani e le sue ragazze. Fino ad arrivare ad oggi che è un momento straordinario. Oggi si inaugura questo hub, grazie al direttore e ai suoi collaboratori. Ma voglio mandare un sentito applauso al Presidente Krause, perché ha voglia di investire nella nostra città e in tutto il territorio provinciale. Io sono onorato che ci sia un Presidente che mette a disposizione risorse importanti per il nostro calcio. Ho piacere che il Parma sia ai massimi livelli. Ringrazio entrambi gli allenatori presenti oggi, sia Pecchia che Colantuono. Investire nelle tre s: sociale, scuola e sport. E anche al sicurezza. Sport e sociale le unisco, perché oggi sono molto emozionato. E’ una grande risorsa e si faranno passi importanti con il Presidente Krause. E’ bello vedere tutte queste ragazze che quando vengono al centro sportivo mi si apre il cuore. E’ un centro che abbiamo fortemente voluto”.

Domenico Aurelio, Direttore Sportivo della Prima Squadra Femminile: “E’ un grande onore presentare questo centro sportivo per il Settore Femminile. E’ un plus rispetto alla passata stagione, è esclusivo per tutto il Settore Femminile, dalla Prima Squadra fino all’attività di base. Questo centro sportivo ci aiuterà per lo sviluppo del calcio femminile a Parma. Il Presidente era molto contento di questa iniziativa e della struttura, perché ci permette di allenarci dal mattino fino alla sera. E non è banale avere spazi esclusivi per farlo. Questo ci può aiutare per avvicinarci ai top club italiani nel settore femminile. E’ una struttura grande con 2 campi, su uno giochiamo e sull’altro ci alleniamo. Vogliamo creare appartenenza a questa maglia, unendo il Settore Giovanile alla Prima Squadra. Per far sognare le più piccole vedendo le più grandi allenarsi e giocare qui. Proprio come la Prima Squadra Maschile. Sono felice che ci sia l’area maschile oggi, perché siamo una famiglia, condividiamo problemi e gioie”.