Parma-Juventus 0-4 LE PAGELLE | Naufragio generale, non si salva nessuno

Dal nostro inviato

PARMA - Ecco le pagelle di Parma-Juventus 0-4

Sepe 5,5 – Un’incertezza, poi battezza la corsa di Gervinho e gliela serve sui piedi. Peccato per lo stop difettoso.

Iacoponi 5 – Ha contro Cristiano Ronaldo, lo aiuta spesso Hernnai. Sul gol di Kulusevski, non attacca Alex Sandro, ma la palla attraversa facilmente l’area. Sul terzo, CR7 non gli dà il tempo di mettere la gamba.

60’ – Busi – Entra a giochi fatti, ci mette la gamba per spingere. Ma non serve.

Osorio 5 – Esce lui per tamponare Morata in occasione del secondo gol. Male perché non tampona Alex Sandro.

Bruno Alves 5– Il suo amico Cristiano passa in mezzo a lui e Gagliolo, vola in cielo e deposita il pallone alle spalle di Sepe.

Gagliolo 5 – Vede Ronaldo saltare altissimo, ci arriva con un pizzico di ritardo ma era onestamente impossibile murarlo.

Hernani 5,5 – Comincia bene, strappa due palloni a Ronaldo e ne offre uno a centro area. Illusione, sparisce con gli altri. Va a fare la terza punta, ma non cambia molto.

Sohm 4,5 – Lento, prevedibile, perde un pallone in mezzo al campo e Bentancur lo grazia. Poi finisce nella ragnatela tessuta dai bianconeri. Sul primo gol non è in traiettoria.

Kurtic 5,5 – La palla che mette per Kucka è perfetta. Replica nel secondo tempo, sempre indirizzando il pallone al compagno slovacco. Parata di Buffon.

85’ Brugman sv –.

Kucka 5 – Due palle gol nitide, una sullo 0-0. Esce perché Liverani pensa a Crotone.

60’ Cyprien 5,5 – Pronti via, perde un pallone sanguinoso. La Juve lo grazia.

Cornelius 5 – Apprezzabile per spirito, ma contro De Ligt e Bonucci la vita è dura, se per giunta senza palloni, diventa durissima.

60’ Inglese 5,5 – Meglio di Cornelius, combatte e tiene qualche pallone. Male assistito, come sempre.

Gervinho 5 – Tocca dieci palloni, nessuno viene trasformato in azione da gol. Il sunto della sua partita e quella del Parma. Sostituito.

46’ – Karamoh 5 – Mai pericoloso, mai in gara.

Liverani 5 – Si affida a Sohm in regia, mostra coraggio ma non è ripagato. Spaesato, con i suoi che non sanno in che direzione andare. Juventus troppo più forte, il Parma l’aiuta. Troppo facile per i bianconeri entrare in porta, cosa che il Parma non fa quasi mai. E questa volta è apparso rassegnato anche lui.