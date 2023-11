Parma-Modena, Calvarese boccia il Var: "Errore grave"

Ha scatenato le polemiche l'episodio che ha portato al gol del vantaggio il Modena nel derby con il Parma. Il primo gol in Serie B del centrocampista Edoardo Duca (59') è in evidente posizione di fuorigioco. Il centrocampista prende alle spalle la retroguardia di Pecchia e, approfittando di un tocco di Falcinelli, si inserisce e batte Chichizola. Dal replay si vede come la posizione del calciatore del Modena sia irregolare. L'analisi di Gianpaolo Calvarese sembra sostenere le proteste del Parma, che hanno trovato eco profonda anche nel post partita con il capitano crociato Enrico Delprato che in sala stampa ha alzato la voce. "Errore che non ci spieghiamo, pagato a caro prezzo"

Sull'episodio, l'analisi di Calvarese è chiara: "Prima c'è il passaggio lungo di un compagno sul quale Duca si inserisce; ma nel frattempo c'è il tocco di un altro giocatore del Modena, Falcinelli, che diventa un assist. E su questo tocco, Duca sembra nettamente oltre l'ultimo difensore avversario. La linea dell'offside che siamo abituati a vedere in tv dopo questo tipo di episodi non è stata passata, perché? Mi sono perso qualcosa io? (lo spero). Possibile che sia stato considerato (erroneamente) il tocco del difensore, che quindi sarebbe una deviazione? In quel caso infatti il fuorigioco non andrebbe valutato da qui ma direttamente dal primo lancio. Ma questa non è un'ipotesi verosimile. Oppure in sala VAR le immagini del tocco di Falcinelli sono state valutate come non sufficientemente chiare? Ma la retroporta dimostra molto chiaramente che il tocco c'è stato... Insomma, tutto lascia propendere per un errore di Serra, tanto più grave in epoca VAR" scrive Calvarese sul suo profilo Instagam.