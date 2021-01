Parma, nome nuovo per l'attacco: chiesto Eder

Il Parma sta cercando rinforzi. L’ultima idea si chiama Eder, attaccante attualmente allo Jiangsu Suning. In Cina dal 2018, l’ex attaccante dell’Inter è stato indicato come possibile rinforzo da Roberto D’Aversa, che cerca di aumentare il peso del suo attacco, considerando i numeri freddissimi di Inglese e Cornelius ancora fermi a zero gol. Eder, che all’occorrenza potrebbe ricoprire tutti i ruoli in un tridente, ha un contratto con lo Jiangsu che scade nel 2021, in 60 presenze ha segnato 32 gol.