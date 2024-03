Pecchia allontana il mercato: "Tutto quello che esce sono interferenze"

Ospite del Panathlon Club all'antica tenuta Santa Teresa di Beneceto, l'allenatore del Parma Fabio Pecchia si è raccontato davanti a oltre 100 soci, come si vede dalle immagini di TvParma che ha raccolto i momenti salienti della serata: "Ho avuto la fortuna di giocare a calcio in Serie A, tanti miei amici hanno vissuto un'infanzia normale. Quando ho smesso di giocare pensavo di avere alle spalle 300 partite e che fossi pronto a fare l'allenatore, avendo avuto tanti bravi maestri. Ma alla prima esperienza ho preso un palo forte. Bisogna mettersi giù, studiare, fare un passo indietro. Con tanti allenatori, Spalletti e Guidolin ad esempio, ho avuto un buon rapporto. Però con tanti altri ho avuto un rapporto burrascoso perché ero sempre molto diretto. Sono sempre stato pro gruppo, pro spogliatoio". Si è parlato anche di mercato, che Pecchia saggiamente ha dribblato: "In questo momento tutto quello che esce sono interferenze, che provano a minare i diciotto mesi di lavoro che abbiamo fatto da quando ci sono io. E vanno gestite. Ho un gruppo di 27 giocatori, voglio ottenere il massimo da tutti. Quando un ragazzo è sereno può esprimere tutto il suo potenziale, altrimenti è complicato. Io sono arrivato a Parma perché ho vinto a Cremona. Mi sono sentito parte della città che mi voleva per vincere. Questo era il mio stato d'animo. Oggi tutti andiamo verso la stessa direzione. Mi auguro che in questo cerchio ci sia la città: la partita di Pasquetta ha bisogno di creare questo clima di leggerezza. Mi auguro che i parmigiani possano fare la Pasquetta al Tardini. La squadra è giovane e ha bisogno di leggerezza. Questa è una partita di calcio, giochiamola per vincere".