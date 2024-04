Parma, venti di Serie A: -8 alla meta ma la festa potrebbe esserci prima

E sono venti: 20 vittorie in campionato equamente divise tra casa e trasferta. Venti vittorie su 33 partite disputate in questa Serie B. È record di successi per il Parma a questo punto del campionato: nelle ultime otto stagioni della Serie B, compresa quella attuale, solo il Benevento (23) nel 2019/20 aveva ottenuto più successi dopo lo stesso numero di gare giocate. Eguagliato il Frosinone di Grosso (2022/23) che, dopo 33 turni aveva lo stesso numero di vittorie del Parma di Pecchia, ma due punti in meno. Ma non ci sono solo la vittoria e i 69 punti a far sorridere Pecchia, ci sono anche i 2 clean sheets di fila in Serie B: non succedeva dallo scorso settembre, dalle gare contro Reggiana e Catanzaro. Fabio Pecchia ritrova il buon umore, anche se lo smorza venti minuti dopo il trionfo. Sa, in cuor suo, che questa gara avvicina di parecchio i suoi verso la Serie A, distante oggi 8 punti. La matematica dice che a 77 si può gioire. Intanto è ripartito ufficialmente il conto alla rovescia verso la promozione, interrotto dopo le due gare con Catanzaro e Südtirol in cui i crociati avevano raccolto solo un punto segnando zero gol. Le nubi, e qualche malumore, sono state scacciate da Hernani e Charpentier, i volti sorridenti di una squadra che continua a macinare record.

Parma campione, se...

Pecchia insiste nel tenere tutti connessi, dichiarando che non c'è nessuna tabella, ma l'entusiasmo detta i tempi e scandisce i passi verso la promozione diretta. Matematica a parte, il Parma potrebbe festeggiare molto prima. Dipenderà anche dal risultato delle altre: ad esempio, se il Venezia dovesse vincere le prossime due, la festa promozione con il Lecco sarebbe complicata. Salvo crolli del Como. Sta arrivando anche Kyle Krause, il presidente che per nulla al mondo vuole perdersi questo evento storico. Il magnate americano atterrerà direttamente a Palermo, dove raggiungerà la squadra in ritiro. Vuole godersi da vicino tutti i momenti e pianificare il futuro. Sul tavolo ci sono i contratti da siglare del ds Mauro Pederzoli e degli altri esponenti dell'Area Tecnica. Sarebbe tutto definito, manca solo la sua firma. E non è un dettaglio. C'è la partita sullo Stadio, con la Conferenza dei Servizi chiamata a dare un parere e il Consiglio Comunale pronto a discuterne. Insomma, si gioca su più fronti e questo induce Krause a rimanere qualche settimana in Italia a due mesi dalla ua ultima apparizione.

Festa in pullman

In agenda, tra i tanti appuntamenti, c'è anche la possibile festa nel giorno di Parma-Lecco: se nelle prossime due giornate i crociati guadagneranno due punti sul Venezia o quattro punti sul Como senza perderne nessuno dalla Cremonese si stapperà lo champagne per il ritorno in Serie A. Non è da escludere che il Parma possa fare festa in pullman, a Bari. Contro l'ex Iachini si giocherà alle 18 mentre le altre si sfideranno alle 15. Pecchia potrebbe trovarsi a giocare con il Bari sapendo di essere già in Serie A, grazie a qualche risultato favorevole di Como, Venezia o Cremonese. Se la situazione di classifica restasse questa, tra due giornate, con una mancata vittoria del Venezia sarebbe tutto fatto anche perdendo a Bari. Insomma. Soffiano venti di Serie A.