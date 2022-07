Pecchia allena la fase difensiva e aspetta Buffon, atteso per domani in ritiro

Il Parma ha ripreso a lavorare al Centro Sportivo di Celledizzo, a Cogolo. Agli ordini di Fabio Pecchia il gruppo ha svolto riscaldamento prima di un'esercitazione tattica. L'allenatore ha lavorato sui concetti della fase difensiva, con la linea a quattro pronta a mandare a memoria i dettami tattici. "Giovani, sveglia", l'invito ai ragazzi per tenerli svegli mentre faticano da sette giorni in altura tra campo e palestra. In attesa di qualche volto nuovo in arrivo dal mercato, Pecchia ha ritrovato Bonny e ha visto Dennis Man riprendere a correre sul campo con il collaboratore tecnico Alessandro Platone per una seduta differenziata. Assenti gli infortunati Cobbaut, Balogh, Schiattarella, Bernabé, Hainaut e Iacoponi. Atteso per domani l'arrivo di Gigi Buffon in Val di Pejo, con il numero uno che dovrebbe aggregarsi al gruppo per l'allenamento del pomeriggio. Sono molti i tifosi e gli appassionati che lo aspettano. Tra questi c'è anche Fabio Pecchia.