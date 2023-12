Pecchia ha superato Pecchia: così corre verso la storia

Fabio Pecchia ha superato... Fabio Pecchia. La differenza in questa partenza sprint del Parma l'ha fatta sicuramente l'allenatore, in grado di cambiare la mentalità ai suoi calciatori dopo averli dotati - attraverso la cultura del lavoro - di una disciplina diversa e di un modo di pensare da grande. La squadra, grosso modo, è rimasta quella di un anno fa: diversi giocatori hanno chiuso a testa bassa in semifinale dei PlayOff contro il Cagliari al Tardini uscendo demoralizzati dalla rincorsa che aveva sottratto diverse energie al Parma. Tra i titolari fissi si sono aggiunti solo Hernani e Di Chiara. Il resto dell'intelaiatura è rimasto intatto. I ritocchi sono stati sufficienti ad allungare la panchina, dalla quale Pecchia trova abbastanza energie per cambiare il finale delle partite. Anche di quelle che sembrerebbero già avviate a una conclusione. Tradotto: il Parma viaggia a ritmi più alti rispetto alle squadre con cui l'avvocato di Formia ha trionfato a fine stagione. Per intenderci: il Verona che è sbarcato in Serie A, anno domini 2016-2017, dopo quindici giornate aveva tre punti in meno rispetto a questo Parma. Trenta punti, con la media esatta di due a partita. Aveva segnato più gol sì (32 a 29), ma ne aveva concessi anche molti di più rispetto alla squadra che oggi comanda la Serie B a braccetto con il Venezia (19 a 13). Pecchia a Verona aveva chiuso poi la stagione da secondo in classifica, davanti al Frosinone (arrivato a pari punti: differenza nello scontro diretto) e dietro alla Spal. Aveva finito esaltando Pazzini (capocannoniere quell'anno con 23 gol) e compagni portandoli direttamente in Serie A. Così come ha portato in Serie A, 26 anni dopo, la Cremonese. L'altro suo trionfo, un capolavoro se si considera come i grigiorossi non fossero neanche nel novero delle favorite ai nastri di partenza, don Fabio l'ha firmato in rimonta. La partenza non è stata delle migliori e dopo 15 giornate la squadra barcollava stancamente la zona di confine tra PlayOff e anonimato.

Pochi i 23 punti in 15 gare, 1,53 di media. Poche le vittorie: 6, oggi sono 10. E pochi anche i gol segnati per un allenatore votato al calcio d'attacco: 18. Questo Parma ne ha segnati 11 in più. Confronto impietoso. Eppure due stagioni fa, mentre il Parma chiudeva al 12 posto con 49 punti dietro a promesse di vittoria e investimenti da top club, la Cremonese di Fabio Pecchia staccava uno storico pass per la Serie A chiudendo a quota 69 in classifica e regalando una gioia immensa al cavalier Arvedi. Altri tempi, viene da dire, altri giocatori e altre squadre. Ma stesso Pecchia, un allenatore che in Serie B ha vinto due volte. E se fosse vero che non c'è due senza tre... Intanto Fabio Pecchia ha superato già se stesso.