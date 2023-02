Pederzoli: "L'obiettivo è vincere le partite, portando avanti la crescita e la nostra filosofia"

"Oggi era importante far sentire la voce del club, come ho fatto con i tifosi dopo Cosenza. La situazione non è serena, il girone di ritorno non è partito come ci aspettavamo ma voglio lanciare un messaggio: qui c'è una società coesa, che lavora e che crede nel progetto". Sono le parole di Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma. Durante la conferenza stampa, il capo dell'area tecnica crociata elenca una serie di perché sostenendo con convinzione la sua tesi che è condivisa con il club. "Abbiamo un presidente sempre presente, coinvolto in ogni scelta, tecnica e non. Il mercato è stato figlio da una strategia ponderata dalla proprietà e dall'area tecnica. I giudizi poi possono essere positivi o negativi, e vanno accettati e ascoltati. Andavano prese delle scelte e son state fatte con un pensiero e con condivisione. Zanimacchia è un giocatore forte, chi è partito è perché voleva cambiare aria, mi riferisco a Tutino e Romagnoli. Oosterwolde era un'operazione importante economicamente. Il mercato è finito, la rosa è completa ed equilibrata, vogliamo dare continuità al lavoro del tecnico". Un discorso che introduce alla conferenza stampa, in cui Pederzoli fa il punto di una situazione che ha portato il Parma a voler continuare a camminare sulla sua strada: "Volevamo costruire una rosa con identità tecnica, purtroppo il percorso è stato difficile sin qui. I commenti li faremo alla fine, ovviamente c'è grande convinzione in questo. L'obiettivo è sul percorso di crescita e vincere le partite ovviamente. Quello che importa è mentalità e filosofia. Siamo il Parma, siamo ambiziosi. Vogliamo lavorare e crescere. Veniamo da una sconfitta orrenda e vogliamo ritrovare la via. Ripensamenti? Certo, chi fa è normale possa sbagliare. Questa analisi c'è costantemente tra proprietà, dirigenti e staff tecnico. Questo è il nostro lavoro. Bisogna essere convinti della qualità che abbiamo scelto e si trovano delle contromisure". Pederzoli garantisce poi su Krause: "Non è contento delle posizioni di classifica, ma non si muove di un millimetro in quella che è la sua determinazione per creare un club che dia soddisfazioni a tutti. Il suo interesse non finisce e dietro al rammarico non c'è il minimo dubbio sulle sue intenzioni".

Poi un giudizio sui giocatori: "Io son sempre con loro, quando siamo tornati da Cosenza non ho percepito indifferenza da parte di nessuno. Con i tifosi l'ho detto: sentiamo la responsabilità verso la città e la maglia. In questo momento non stiamo riuscendo a contraccambiare il sentimento dei tifosi, ma vogliamo far tornare a sorridere tutti. Negli anni si è cambiato tanto, io non c'ero ancora a inizio percorso. Gruppo e guida tecnica sono cambiati tanto nel tempo. Momenti di assestamento e percorso non lineare era da considerare. Ci piacerebbe vincere sempre, quando parlo di crescita mi accorgo comunque degli errori. Penso però che stiamo percorrendo il nostro tragitto e dobbiamo tenere la barra dritta. Siamo su quella strada. I giovani sopravvalutati? Non tutti hanno avuto lo stesso percorso, ma comunque dico di no. Se li prendo uno per uno riconosco in tutti qualità importanti sulle quali bisogna lavorare. Romagnoli? Ci sono state tante interpretazioni, l'ultimo giorno è arrivata la proposta del Lecce. Lui ha manifestato la voglia di andare e abbiamo tutti insieme analizzato la situazione per cui da lì il via libera perché abbiamo un numero di difensori sufficienti per consentire al tecnico di schierare un buon reparto. Da lunedì torna Cobbaut. Il clima è sereno, il gruppo c'è e lavora unito. Nel gruppo devono starci persone convinte e determinate. Chi non lo è è giusto che vada via".