Pederzoli: "Man? Ci fa piacere se i nostri calciatori sono ambiti sul mercato"

Le dichiarazioni del direttore sportivo Mauro Pederzoli, rilasciate durante il Gran Gala del 12° Festival del Calcio Italiano e degli Stati Generali del Calcio Italiano al Saint Joseph Resort di Salerno.

LA FILOSOFIA DEL PARMA

“Siamo una squadra che sta crescendo tanto, il nostro percorso è iniziato lo scorso anno con l'arrivo di Pecchia e la conferma dei tanti giovani. Quest'anno sono stati fatti pochissimi inserimenti. Una crescita c'è, lo scorso anno siamo arrivati ai playoff. Siamo una squadra competitiva, siamo partiti bene: l'obiettivo è quello di vincere più partite possibili, poi i conti li faremo alla fine. Pecchia ha sposato in pieno il nostro progetto. Una squadra che deve cercare di ottenere i risultati attraverso il gioco e la valorizzazione dei giovani, in questo senso Fabio si è integrato in maniera splendida. Da lì arriva la scelta di questa continuità'.

LA STRATEGIA DEI RINNOVI

“Con i rinnovi dei contratti dei calciatori, da un lato il Club ha cercato di fidelizzare i giovani di prospettiva, è stata una scelta logica e mirata volta a rafforzare la costruzione di un progetto a medio-lungo termine. Dall’altro lato è un segnale rivolto alla creazione, anche all’interno del gruppo squadra, di un senso di identità e di appartenenza, uno “stile Parma” che debba essere riconosciuto in ogni sua forma, dentro e fuori dal campo”.

IL RITORNO DI VALENTI

“Finalmente, dopo tanti mesi dal brutto infortunio che lo ha colpito, posso dire che una delle notizie più belle di questa settimana è l’aver rivisto in campo Lautaro Valenti. Sta svolgendo il suo percorso di riaggregazione, sta lavorando con impegno e ha dimostrato sempre una grande tenacia e una grandissima forza. Ora dovrà lavorare per trovare la migliore condizione, ma già rivederlo insieme agli altri compagni di squadra ci rende felici”.

DENNIS MAN E’ UNA PEDINA IMPORTANTE PER IL PARMA

“Siamo orgogliosi che Man stia dimostrando tutto il suo valore. Sono contentissimo per lui. È più continuo, si merita anche per la persona che è tutto quello che sta succedendo. Ci fa piacere se i nostri calciatori sono ambiti sul mercato. Abbiamo obiettivi chiari da raggiungere, Man per noi è una pedina importante ed è un leader che sta dimostrando le sue qualità, grazie anche a una continuità di lavoro e fisica finalmente ritrovata”.