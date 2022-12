Pioli tifa Parma: "Spero di incontrarlo in Serie A: stimo molto Pecchia"

Ogni volta che Stefano Pioli torna a Parma è una specie di festa. Questa volta è passato per ritirare un premio, quello che gli ha consegnato il Gruppo Emiliano Romagnolo dei Giornalisti Sportivi. Nella serata organizzata dall'Aiac, l'Assoallenatori di Parma, l'ospite d'onore era proprio il tecnico parmigiano del Milan, in compagnia del suo vice Giacomo Murelli e con il responsabile regionale dell'Assoallenatori Mario Beretta e il dirigente nazionale Aiac Giancarlo Camolese, ex allenatore che ha condiviso con Murelli un'esperienza a Torino. Durante il 'Galà del Mister', Pioli ha parlato anche del Parma e della partita contro il Modena, nella quale era spettatore al Tardini.

Ecco le sue parole: "Partita strana, il Parma ha cominciato molto bene la partita. Andare sotto contro un avversario così ben disposto e chiuso può condizionare".

