Quando Dragusin si allenava a Collecchio con l'Under16 di Cardone

Il colpo Dragusin sta tenendo in piedi il calciomercato in questa prima decade di gennaio. Il difensore del Genoa ha scelto il Tottenham e si trasferirà in Inghilterra per 24 milioni di euro più 6 di bonus e il prestito di Djed Spence. Ha detto no al Bayern Monaco che aveva messo sul piatto 26 milioni di euro più 5 milioni di bonus al Grifone, preferendo la Premier e l'aria di Londra. Oggi diversi dei grandi Club si sono interessati al difensore rumeno, uno dei colpi più costosi di sempre della finestra di gennaio. E pensare che Dragusin arrivò in Italia via... Parma. Rimase a Collecchio per una settimana ad allenarsi al Centro Sportivo, agli ordini di mister Cardone, indimenticato idolo gialloblù e capitano in quel Parma che scongiurò la Serie B battendo nel derby d'Emilia il Bologna nello spareggio per non retrocedere. Affare fatto, tutto chiuso, almeno per il Club che aveva ospitato nelle sue strutture il giovane Radu, all'epoca 16enne di belle speranze. "Era arrivato da noi con Florin Raducioiu, suo primo manager. Mi ricordo che in quel periodo a Parma faceva un gran freddo e lui, incurante delle basse temperature, guardava gli allenamenti in camicia. Mi impressionò questo particolare - racconta Luca Piazzi a ParmaToday.it -. Avevamo praticamente definito tutto, strappandolo a una folta concorrenza. Eravamo rimasti d'accordo che dopo una settimana sarebbe rientrato a casa, in Romania, per sistemare tutto e firmare il contratto con il Parma. Avevamo visto subito quanto il giocatore fosse forte, strutturato, destinato a diventare un difensore di buon livello. A tre giorni da suo rientro in patria ci ha chiamato Raducioiu dicendo che aveva cambiato agente e che quest'ultimo lo aveva portato alla Juventus. Rimanemmo spiazzati, fu un grande rammarico per noi. Perché il calciatore sarebbe potuto diventare di livello in pochi anni. E in effetti...".