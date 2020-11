Si ferma Sohm, trauma distorsivo

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto esercizi di attivazione tecnica seguiti da una sessione di tiri in porta. L’allenamento è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo.

Vincent Laurini ha lavorato con i compagni. Allenamento differenziato per Valentin Mihaila e Lautaro Valenti. Lavoro differenziato e terapie per Hernani. Terapie per Giuseppe Pezzella.

Simon Sohm ha subìto, durante l’allenamento di oggi, un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Nella giornata di domani verranno effettuati gli accertamenti del caso.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.