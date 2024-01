Sohm e il Parma ancora insieme: fatta per il rinnovo

Il Parma e Simon Sohm ancora insieme. Il centrocampista svizzero ha trovato l'accordo con il club per il rinnovo di contratto dopo qualche difficoltà che ha rischiato di mettere in salita la strada. Sarà crociato fino al 2027, con opzione per l'anno successivo legata al raggiungimento dei risultati sportivi. Potrebbe davvero di diventare una bandiera del Parma, Simon. Arrivato nel 2020, è diventato il ragazzo che è riuscito a trasformare in applausi il rumore assordante del Tardini che faceva eco appena toccava un pallone. L'accordo, probabilmente, verrà formalizzato all'inizio della prossima settimana, quando verrà messo nero su bianco con tanto di celebrazioni social e dichiarazioni di rito da parte del club, come successo giustamente per Ange-Yoan Bonny blindato fino al 2027.

Convinto dalla prospettiva di giocarsi le sue carte nel calcio che conta con la maglia del Parma, Sohm compirà un ulteriore step nel suo percorso di maturazione che lo sta portando a diventare uno dei pilastri del nuovo corso. Un ruolo decisivo lo ha giocato anche Pecchia in questa partita, bravo a trasformare il centrocampista in un calciatore totale facendo emergere il suo talento. E oggi, al termine dell'allenamento che ha preceduto la conferenza stampa di vigilia, i due sono usciti dallo spogliatoio con un sorriso smagliante stampato sul volto. Anche per Simon, il 2023 è stato un anno splendido, dove ha gettato - assieme al Parma - le basi per un radioso avvertire. Continua, dunque, la politica della società sempre più intenta a blindare i suoi giovani e a farli crescere in un club che ripone grande fiducia nel loro talento.