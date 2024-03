Stadio Tardini, la Conferenza dei Servizi potrebbe chiedere ulteriori integrazioni

Il sì definitivo che dovrebbe autorizzare il restyling del Tardini potrebbe slittare ancora. Secondo indiscrezioni, il progetto al vaglio della Conferenza dei Servizi potrebbe essere oggetto di ulteriori integrazioni. Il documento già 'corretto' dai tecnici del Club di Krause dovrebbe subire ulteriori modifiche relativamente all'esecutività del progetto. Il Parma, a oggi, non ha ricevuto alcuna notifica, va detto. Ma resta in attesa del verbale che certifica lo stato dell'arte. Tuttavia, la possibilità di trascinarsi oltre al mese di maggio non sarebbe da escludere a priori. Perché al vaglio dell'Ente ci sarebbero alcuni punti critici che non convincono dal punto di vista ambientale e viabilistico. La questione dei parcheggi da garantire è cruciale. La parte più importante però riguarda il contesto della ValSat, la Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale cui bisogna rispondere quando sul tavolo ci sono progetti così importanti.

Il Parma, il 19 febbraio, ha consegnato formalmente al Comune di Parma le integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi decisoria. E aspetta di conoscere il parere, con moderata fiducia. Intanto continua a monitorare la situazione circa il sito dove far sorgere - eventualmente - lo stadio temporaneo. Il Club sta lavorando soprattutto per decifrare il complesso iter amministrativo e autorizzativo da seguire. Va detto che è assai complesso. Fare uno stadio temporaneo significherebbe aprire una nuova Conferenza dei Servizi, ottenere autorizzazioni dei diversi enti coinvolti. Un percorso non semplice. Per questo la possibilità di Piacenza resta sì remota ma non del tutto tramontata.