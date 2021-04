"Uno stadio per Parma, ispirato dal Parma": il nuovo volto del Tardini

“Uno Stadio per Parma, ispirato da Parma”. Con questo slogan il Parma Calcio 1913 ha svelato il concept dell’ambizioso progetto di rinnovamento dello Stadio Tardini, fortemente voluto dal Presidente Kyle Krause, con la volontà di consegnare alla città, al Parma Calcio e ai suoi tifosi un impianto di nuova generazione.

"Volevo ringraziare mister Kyle Krause e il suo gruppo, senza ottimi committenti non ci sono buoni progetti - dice l'architetto Alessandro Zoppini -. Volevo ringraziare anche la città perché tornare nel gran Ducato è un grandissimo onore. Sono responsabilità grosse per noi, edifici monumentali che trasferiscono valori alla città e alla comunità hanno una dimensione importante. Vanno capiti per essere reinterpretati. Vanno compresi. Abbiamo realizzato qualcosa che sia ispirato alla città di Parma, a servizio della città. Abbiamo creato uno stadio ispirato al Parma, celebrazione della città e dei valori sportivi di Parma. Una casa per lo sport e per i campioni. L'obiettivo è quello di riportare il Parma ai vecchi fasti, ha detto il presidente. Abbiamo pensato lo stadio al di la del campo, aprendolo alla città, che possa essere un'esperienza anche dopo la partita. La gente va allo stadio per vivere un momento unico, di aggregazione sociale e compartecipazione. Deve dare dei servizi, deve essere smart, intelligente e realmente utilizzabile. Un investimento che crea valore, attraverso la connessione tra la gente. Ci siamo ispirati a Parma e agli edifici storici. La Pilotta, la Cattedrale e Palazzo Farnese, oltre al valore sportivo di Parma. Vogliamo creare uno spazio pubblico per le nuove generazioni, uno spazio urbano per il futuro, che capisca le esigenze del domani.

Il sito è un sito straordinario, è di fianco al centro, vogliamo creare una nuova centralità con la Cittadella e il Parco Ferrari, che diventi un contraltare rispetto al centro storico. Abbiamo cercato di capire cosa conservare dello Stadio. Sappiamo tutti che le tribune sono a ridosso del muro di confine, abbiamo riconfigurato e attivato uno spazio intorno allo stadio fruibile da tutti.

Uno Stadio per Parma, ispirato da Parma





https://t.co/BekJ2JFUas

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) April 6, 2021

L'ingresso? Abbiamo realizzato due rampe, che creano una piazza che diventerà pubblica, che fanno da contraltare alla piazza del Petitot. Il resto dello spazio sotto tribune sarà di circa 20 mila metri quadrati che saranno a disposizione della città. La forma crea l'architettura dello Stadio. Ci siamo ispirati ai simboli della città, la Pilotta, la Cattedrale. Abbiamo adottato e reinterpretato il mattone, facendolo diventare ferro, a basso impatto e moderno.

La copertura richiama quella del teatro Farnese, in legno. Sembra volare sul basamento di ferro, che diventa un oggetto tecnologico, semi riflettente nella parte esterna, così che dallo spazio antistante allo stadio si veda anche nello spazio antistante allo stadio. L'ambizione è quella di fare iniziare l'esperienza del tifoso fuori dallo stadio. La tribuna della Curva avrà un riflesso di modo che si possa avere la percezione di una grande densità, di modo che la squadra si carichi e gli avversari si intimoriscano un attimo. L'accessibilità principale avverrà come avviene adesso, si entrerà dal lato ovest. Abbiamo studiato la tribuna come una serie di spazi che vengono destinati a diversi livelli di ospitalità. Ci sarà uno spazio trasparente, una galleria che vivrà sempre, diventerà anche luogo di attrazione pubblica per tutti i giorni della settimana".

