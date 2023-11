Vigilia contro il Modena, Pecchia: "Momento decisivo per questo periodo di campionato"

I pensieri di Fabio Pecchia saranno pure rivolti al Modena, ma nella testa di Fabio Pecchia, da marito e padre, c'è sicuramente la vicenda che ha visto protagonista Giulia Cecchettin, uccisa dalla violenza bieca del suo fidanzato. Domani, il 25 novembre, è la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne. Da febbraio a oggi sono 105 le vittime di femminicidio e il Parma, con delle iniziative, parteciperà al corteo che si snoderà lungo le strade della città e troverà il culmine in Piazza Garibaldi. Giocatori e staff tecnico hanno firmato il pallone rosso con un hashtagh #basta, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, che domani sarà portato in corteo.

"Una vicenda così triste - spiega Fabio Pecchia in conferenza stampa - che ci segna tutti. Io penso che in questo momento queste manifestazioni servano a sensibilizzare la coscienza di tutti ma dobbiamo svolgere il compito quotidianamente. Nel nostro contesto, nel nostro ambito bisogna sensibilizzare tutti e assumerci le nostre responsabilità ogni giorno". Anche l'allenatore del Parma, come tutti, conserva una speranza: che queste situazioni non si verifichino più.

Il resto della giornata di domani prevede il derby con il Modena: l'occasione migliore per reagire a un ko. "Per me tutte le sconfitte bruciano - ha detto l'allenatore in conferenza stampa - devono lasciare il segno. A Lecco abbiamo commesso tanti errori, di più rispetto ad altre partite. Questo è quello che ho detto ai ragazzi. Siamo stati puniti da errori tecnici, tattici ma dopo il vantaggio iniziale abbiamo un po' rallentato perché magari abbiamo pensato che la cosa fosse facile. Poi è stato un rincorrere. Non deve più succedere. Quindici giorni sono tantissimi, abbiamo bisogno ora di sentire l'adrenalina. A parte qualcuno che ha avuto qualche intoppo, tutta la rosa è a disposizione. Man è rientrato, Mihaila è disposibile. Osorio è rientrato questa mattina, ma è complicato un suo impiego. Perché non è solo la partita, ma i viaggi, lo stress, tante cose. Ma a parte la squalifica di Hernani tutti sono a disposizione.

Vedo un Modena che ha un lavoro alle spalle, con un allenatore che nella prima parte era in un modo e nelle ultime gare ha cambiato qualcosa ma ha una sua filosofia riconoscibile. Davanti ha giocatori che riescono a giocare con velocità e qualità. L'impronta e la gara, la direzione, vogliamo darla in base a quelle che sono le nostre prerogative. Noi vogliamo continuare a fare quello che sappiamo fare, migliorarci e proporre un calcio divertente. Divertire i nostri tifosi e giocare per vincere. Vogliamo stare nell'altra metà campo, abbiamo fatto un possesso basso per crearci degli spazi, ma vogliamo tenere gli avversari sotto pressione, giocando di qualità e con velocità per esaltare le caratteristiche dei miei giocatori". Comincia per il Parma un periodo di fuoco. Sei partite compresse in una trentina di giorni, più quella di Coppa Italia con la Fiorentina. Un bel tour de force che dirà tanto in vista del futuro. "Ci sono tante sfide importanti, ci arriviamo dopo aver recuperato tanti giocatori - spiega Pecchia - e per noi è un momento che definirei decisivo per questa prima parte di campionato. Abbiamo tempo per giocare le partite, tante situazioni e tante sfide diverse che dobbiamo affrontare con il pieno di energie e di entusiasmo. Il mercato? Lasciamo perdere. Per me adesso è qualcosa che non mi tocca. Sono contento di trovare Valenti, l'anno scorso ha dato tanto. Il gruppo è vero, è compatto, ma nel calcio possono succedere tante cose".