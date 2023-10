Tentato omicidio a Noceto, il Procuratore: "Per puro caso l'aggressione non ha portato alla morte della vittima"

Alfonso d'Avino: "I tre giovani, tra cui un minorenne e due maggiorenni da poco, andavano in giro tutti e tre armati di coltelli: senza motivo trovano l'appiglio per la violenza e capitano episodi come questo"

Il Procuratore Capo Alfonso d'Avino commenta il tentato omicidio avvenuto a Noceto. Tre giovanissimi di 17, 18 e 19 anni hanno accoltellato un 17enne, che si è salvato per puro caso. "Tre giovani, tra cui un minorenne e due maggiorenni da poco, andavano in giro tutti e tre armati di coltelli: senza nessuna ragione trovano l'appiglio per la violenza e capitano questi episodi. Per pochi centimetri la lama non ha colpito il cuore e i polmoni".

Copyright 2023 Citynews