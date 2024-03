"Non abbiamo più il giardino: invaso dal Ceno"

Siamo in località Fornace, nel comune di Bardi. La denuncia arriva dai gestori del Bed & Breakfast 'Il pozzo e la macina'. "Non abbiamo più il giardino, la situazione è impressionante".

"A parte qualche infiltrazione in casa, nessun danno grave, ma ci impensierisce la SP66 sopra la nostra abitazione e il B&b. La strada, nonostante i rattoppi, ha una frana che si sta muovendo. Il nostro Appennino è in ginocchio. Con strade chiuse, ponti a senso alternato da anni, menefreghismo o immobilità delle istituzioni, frane e maltempo, il comparto turistico è in difficoltà"

