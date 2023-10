Pietro Vignali: "Il sindaco Guerra prenda atto delle divisioni: è un'agonia che fa male a tutti"

“Il sindaco Michele Guerra prenda atto delle divisioni interne al Pd, dopo la spaccatura sulla delibera per l’aeroporto, che stanno tenendo in scacco la città. È un’agonia che fa male a tutti. Parma è governata da una maggioranza innaturale. Dopo lo scippo della fermata della Tav abbiamo rischiato di assistere ad un secondo scippo, quello dell’aeroporto. Solo grazie alla responsabilità dell’opposizione si è arrivati ad un voto favorevole alla delibera”. Inizia così il commento di Pietro Vignali, ex sindaco e oggi capogruppo del gruppo consiliare Vignali sindaco dopo l’intervista al vicesindaco Lorenzo Lavagetto apparsa oggi, 11 ottobre, sul quotidiano locale dopo la spaccatura della maggioranza sulla delibera per l’aeroporto. “E’ quantomeno surreale che intervenga il vicesindaco per dire che non ci sarà un rimpasto di giunta, una presa di posizione che dovrebbe invece spettare al sindaco Michele Guerra. Dall’altro lato però questa presa di posizione dimostra che è il Pd ad avere in mano il ‘pallino’ e la gestione politica del Comune di Parma. Lo abbiamo sempre detto. È una maggioranza innaturale che ha messo insieme forze troppo diverse tra loro: non solo è divisa al suo interno ma c’è anche la divisione all’interno dello stesso partito”. “Abbiamo visto solo grandi tavoli, cabine di regia, conferenze entusiastiche, annunci su annunci e grandi candidature ma nessuna azione concreta – prosegue Pietro Vignali. Abbiamo svenduto le priorità di Parma a logiche di partito. Come all’epoca della decisione per la fermata dell’Alta Velocità la città era sotto scasso del Pd di Reggio Emilia, contrario alla presenza di una fermata Tav a Parma, ora Parma è sotto scasso delle divisioni interne del Pd. La città è paralizzata e la presenza di queste divisioni sta rallentando l’azione amministrativa ed annacquando diversi provvedimenti, dal regolamento del commercio agli interventi per la sicurezza perché il Pd non vuole intervenire in maniera determinata. Parma sta scivolando un vortice di violenza sempre più preoccupante. La città è abbandonata a sé stessa: il centro storico, con un grosso problema nella raccolta dei rifiuti, si sta trasformando in una nuova periferia. Manca un piano parcheggi mentre i negozi sfitti aumentano sempre di più, le frazioni sono sempre più abbandonate a sé stesse, il Duc è diventato un fortino dove per fare la carta di identità bisogna aspettare due mesi, non sono stati attivati provvedimenti seri di sostegno alle famiglie in difficoltà economica in vista di un autunno che si preannuncia caldo” “La seduta del Consiglio comunale per la delibera sull’aeroporto è stata penosa – ha sottolineato il consigliere Fabrizio Pallini. È il sindaco stesso ad essere umiliato e ci chiediamo quanto possa andare avanti questa situazione. La maggioranza è d’accordo solo sulle cose poco importanti. Appena si iniziano a trattare temi di un certo spessore si dividono. È molto inusuale poi che abbia parlato il vicesindaco, dicendo che non ci sarà un rimpasto di giunta, e non il sindaco Michele Guerra”. “Siamo in Consiglio a vigilare sempre sulle attività della giunta – sottolinea il consigliere Marco Osio - ma possiamo fare ben poco, con questa maggioranza così divisa. Parlando di sport una città che è stata leader in Italia per le attività sportive ora siamo arrivati ad un livello molto basso, nessuno investe perché non c’è un palazzetto dello Sport. Per quanto riguarda le piscine ogni anno ne chiudiamo una”

Copyright 2023 Citynews