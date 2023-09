Aeroporto, il presidente dell'Unione Industriali: "Ci saranno al massimo tre voli cargo al giorno"

Gabriele Buia, il presidente dell'Unione Parmense degli Industriali: "Le notizie che circolano sono prive di ogni fondamento. Noi crediamo che sia un'occasione unica, da non perdere. Speriamo che la Conferenza dei Servizi possa dare risposte positive con l'auspicio che ci sia condivisione e chiarezza su notizie senza fondamento reale: bisogna che il territorio faccia una scelta: credere o no nell'aeroporto. L'aeroporto è un'infrastruttura di enorme valenza per la crescita del territorio. Crediamo che sia un'opportunità unica che non deve essere persa. I veri e reali dati di bilancio e del business plan della struttura sorreggono questa scelta. Non riesco a capire perché le notizie girano in questo modo. Non è un aeroporto Cargo. Questo sarà prevalentemente un aereoporto passeggeri. I voli Cargo sono, come indicato nel business plan, all'inizio un volo e mezzo al giorno per essere poi a regime totale a tre voli al giorno. Non ci sono alternative"

