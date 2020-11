a #ioleggoperché 2020 anche l’esercito dei bruttini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

C’è tempo fino al 29 novembre per donare un libro alle scuole di tutti i gradi di Parma e provincia. L’Esercito dei Bruttini si è schierato in prima linea insieme al Libraccio per entrare nelle scuole con il progetto #ioleggoperché dando una risposta che ormai chi conosce i Bruttini saprà di certo: #perchéleggereèungiocodivertente. Quindi se sei di Parma vai al Libraccio, in Piazza Ghiaia, 1 e dona l’Esercito dei Bruttini sull’Isola dei Giganti e/o il Lato Oscuro – L’improbabile sbarco di due Bruttini sulla Luna (PAV Edizioni) o uno dei tanti libri esposti. Se non sai come fare, il personale della libreria saprà rispondere a ogni tuo dubbio e potrai anche lasciare un segno e una dedica alla scuola. Non puoi andare in Piazza Ghiaia? Allora dona a distanza. Quest’anno, si sa, gli spostamenti sono difficili per tutti, ma #ioleggoperché per fortuna ha pensato anche a questo e così se non puoi recarti in nessuna delle tante librerie in tutta Italia aderenti all’iniziativa, potrai farlo comodamente da casa. Come? Donando a distanza. Ogni libreria saprà darti tutte le informazioni, quindi clicca vai sul link https://www.ioleggoperche.it/dona-a-distanza, basta un attimo e una delle tante scuole di Parma avrà un libro donato da te!