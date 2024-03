Le dieci migliori pizzerie di Parma e provincia

Ecco la classifica nelle dieci migliori pizzerie di Parma e provincia. Le nostre scelte di marzo 2024

10 - AngedraS, Via Roma, 31 San Secondo

Da AngedraS a San Secondo consigliamo in particolare la pizza gourmet. In tutte le proposte l'esperienza di questa tipologia di pizza è davvero straordinaria. Ingredienti di primissima scelta e abbinamenti molto azzeccati.

9 - Il Gabbiano, Via Morigi, 10/A Parma

A un passo dal casello autostradale, la pizza si distingue per l'alta qualità degli ingredienti. Prosciutto crudo di 36 mesi, prosciutto cotto, spalla cotta e funghi (soprattutto nella stagione) freschissimi e saporiti. Oltre all'impasto e alla lavorazione a mano della pasta, ciò che esalta la pizza è la ricerca della materia prima. E tutto diventa più saporito.

8 - Don Alfonso, Via Emilia Est, 1 Parma

Il Don Alfonso è un locale adatto alla famiglia, ma anche alle tavolate di amici e propone una pizza gradevole. C'è una varietà di scelta e accanto alle pizze tradizionali c'è anche qualche 'fuori menu' interessante. L'impasto è disponibile in versione normale, integrale, napoletano e come pinsa romana.

7 - Da Antonio Pizzeria Antipasteria, Strada Nazionale Est, 43 Collecchio

Da Antonio potete trovare pizze cotte nel forno a legna con un bellissimo cornicione farcite con da materie prime di altra qualità. Consigliamo le burrate e la stracciatella, tutti ingredienti freschissimi e di alto livello

6 - La Danda, via Roma, 8 Soragna

Alla pizzeria La Danda di Soragna, locale ricavato all'interno di una vecchia officina, potete trovare svariate tipologie di pizza e vari tipi di impasto. Da scoprire la pizza nera con impasto al carbone vegetale. Gli ingredienti sono freschi e di alta qualità.

5 - La Zagara, Via Enrico Berlinguer, Langhirano

Le pizze sono fatte solo con ingredienti di qualità e a km 0 nel rispetto della tradizione: la stessa genuinità dei prodotti della terra di origine dei gestori, la provincia di Salerno. Le pizze vengono proposte in tre diversi impasti e cotture dal formato ridotto, servite a spicchi per un’ottima convivialità. Consigliamo, tra le tante, la 'Non far sapere', con Gorgonzola, pere Williams caramellate, noci e prosciutto di Parma Galloni 24 mesi.

4 - San Bruno della Certosa, Via Pietro Righini, 9 Parma

Si può degustare una pietanza diversa dalla solita pizza: l'Agrifocaccia. E’ un disco di pasta di pane dove trovano posto tutte le materie prime locali e regionali. Dal Prosciutto Crudo di Parma ai pomodori dell’orto

3 - Tramonti, Via Marco Emilio Lepido, 207, 43122 San Prospero PR

La medesima filosofia in due locali distinti (uno verso San Prospero, l'altro in Via Traversetolo). Stessa gestione, stessa famiglia, stesso modo di fare la pizza. Impasto a lunga lievitazione per garantire l'alta digeribilità e il 'riposo' della pasta che viene tirata a mano e disposta anche su tagliere (troverete la pizza di mezzo metro che potrete condire in maniera differente, a seconda dei vostri gusti). Il segreto dell'impasto partenopeo (il ristorante prende il nome dal paese che si affaccia sulla costiera amalfitana) trapiantato a Parma.

2 - Pizzeria Corchia, Localita' Corchia 19B, Berceto

Trovare un tavolo libero da Corchia è un'impresa quasi impossibile. La Trattoria Pizzeria Corchia, che si trova al centro del vecchio borgo di Corchia, nel comune di Berceto, è famosa per le sue grandi pizze. La pizza sul tagliere è digeribile ma ricca di ingredienti di alta qualità. L'impasto è leggero, davvero buonissimo e molto apprezzato dai tantissimi clienti, da quelli affezionati ai nuovi

1 - Passione e Tradizione, Via Savani, 18 Parma

La pizzeria Passione e Tradizione è entrata nell'elenco delle Pizzerie Eccellenti del 2022 secondo la guida 50 Top Pizza, molto conosciuta nel settore. Il prestigioso riconoscimento per i ragazzi di via Savani, Daniele e Luigi, è stato accolto con grande soddisfazione: tra le pizzerie, Passione e Tradizione è la prima e unica tra quelle di Parma ad aver meritato tale menzione.