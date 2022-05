Aci al giro d'Italia: i dati del comune e della provincia di parma

12ª Tappa Parma – Genova19 maggio 2022 ACI #rispettiamociACI al Giro d'Italia 2022 per la sicurezza stradaleObiettivo: far prendere coscienza sulla sicurezza e sui comportamenti quotidiani degli automobilisti, dei ciclisti, dei pedoni e della micro-mobilitàNel Comune di Parma, nel 2020, sono morte in incidenti stradali 6 persone (11 nel 2019)In Provincia di Parma, invece, sono stati investiti 88 pedoni e un ciclista ha perso la vitaAlessandro Cocconcelli, presidente ACI di Parma: «Regole e comportamenti eticigrazie al recente progetto 'Ciclista illuminato-Automobilista attento' per la mobilità sostenibile»