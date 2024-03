Un'ora e mezza per fare 10 chilometri: nell'inferno dell'A1

Un'ora e mezza per fare poco più di 10 chilometri. Quando lungo l'autostrada A1, soprattutto se nel tratto tra Fiorenzuola d'Arda e Parma, c'è un incidente, si sa, si creano un vero e proprio caos per quanto riguarda la viabilità. Nel pomeriggio di venerdì 22 marzo, verso le ore 17, si è verificato uno scontro tra due mezzi pesanti all'altezza del chilometro 93, che ha provocato il ferimento grave di uno dei due conducenti.

Alle ore 17, entrando dal casello di Fiorenzuola, si riesce a percorrere il tratto fino al casello di Fidenza. Dopo il traffico si blocca. "Sei chilometri di coda in aumento" è il messaggio che viene visualizzato sui pannelli luminosi di Autostrade. Dai sei i chilometri di coda diventano sette. Dalle 17.15 alle 18.15 il traffico è completamente bloccato. Poi si fanno solo pochi metri di carreggiata. Si parte e ci si riferma poco dopo.

I due tir che si sono scontrati sono sulla carreggiata mentre gli agenti della polizia stradale sono impegnati nelle operazioni di gestione del traffico. Gli automobilisti fermi in coda scendono dai veicoli, i motori sono spenti. Si aspetta. Siamo tra l'uscita di Fidenza e il bivio per l'A15 Parma-La Spezia, dove c'è anche l'uscita Parma Ovest. Google Maps riporta una lunga striscia rossa che segnala il traffico intenso proprio in questo tratto. Si continua ad aspettare mentre le notizie dal luogo dell'incidente arrivano a tratti.

Passano i vigili del fuoco, diretti sul luogo dell'incidente. Poi alcune pattuglie della polizia stradale. Il traffico si sblocca una prima volta dopo le 18.15, si procede a passo d'uomo. Poi, pian piano il traffico scorre fino al luogo dell'incidente. Un tir di traverso lungo la carreggiata la occupa quasi tutta. I poliziotti della Stradale sono costretti a far passare i mezzi in una solo corsia. Il collo di bottiglia si è formato per questo motivo. I mezzi sono distrutti: poco prima del nostro passaggio è atterrato l'elisoccorso, che ha portato il conducente di un tir all'Ospedale Maggiore, in gravi condizioni di salute.