Negozi, i commercianti dicono sì al Green pass: "Ci sentiamo più tutelati"

"Green pass nei negozi? Sì, perchè così ci sentiamo più tutelati mentre lavoriamo": E' questa l'opinione della maggioranza dei commercianti del centro storico che abbiamo intervistato oggi, 1° febbraio, giorno in cui entrano in vigore le nuove regole. C'è una distanza netta rispetto alle opinioni dei cittadini con cui abbiamo parlato ieri: nella maggioranza dei casi, infatti, i clienti hanno protestato contro l'obbligo del certificato verde.

Il Green pass infatti è obbligatorio per andare negli uffici postali, al Duc e nei negozi di Parma e provincia, esclusi quelli di alimentari. Serve il certificato verde anche per andare in tabaccheria e in libreria. I commercianti del centro storico della nostra città plaudono alle nuove norme.

"E' per noi molto più tutelante - ci racconta la titolare di un negozio di abbigliamento - sapere che i clienti che entrano (magari anche per poco tempo) nel mio negozio si sono vaccinati o si sono sottoposti almeno al tampone. Per noi è così: è giusto che lo sia anche per i clienti. Ci sentiamo più tranquille: non possiamo negarlo, anche se si usano comunque le mascherine".

"Cosa ne penso? Io lavoro meglio, anche se magari per i clienti non è il massimo ma se hai il Green pass lo puoi mostrare al bar così come in negozio. Dovrebbe diventare una pratica comune per poter accedere in tutti i luoghi chiusi" sottolinea un lavoratore di una libreria. "Non vedo perchè, visto che siamo nello stesso luogo, io che lavoro debba avere il certificato mente i clienti no".

Avete timore di perdere qualche cliente? "Effettivamente - ci ci abbiamo pensato ma abbiamo avuto rassicurazioni da parte della nostra clientela storica: i pochi che non sono vaccinati ci hanno detto che verranno lo stesso e che si sottoporranno, prima, al tampone. In questo modo sono più tranquilli anche loro".