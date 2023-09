Scuola, Gilda sul caso Fidenza: “Chiediamo uno spoils system dei vertici dell'ufficio”

"In merito all’assetto e alla gestione del personale con qualifica di dirigente scolastico la Gilda degli Insegnanti da tempo invoca, nel nostro territorio, una sinergia tra le forze sindacali rappresentative del corpo docente delle scuole Statali e i rappresentanti dei partiti politici che in forza del voto popolare hanno la responsabilità della pubblica istruzione, ciò dovrebbe servire a determinare migliori decisioni di politica scolastica più aderenti alle esigenze di chi la scuola la realizza (gli insegnanti) e di chi ne usufruisce (i figli dei cittadini elettori)".

Inizia così il comunicato di Gilda insegnanti. Che poi prosegue: " Purtroppo, come il caso delle proteste di Fidenza sta dimostrando, ciò non avviene: la gestione dei dirigenti scolastici non può essere affidata sempre agli stessi soggetti, urgono energie nuove nell’ufficio decentrato del Ministero dell’Istruzione che in quel di Bologna si occupa specificamente della gestione dei dirigenti scolastici (l’Ufficio quarto presso l’Ufficio Scolastico dell’Emilia Romagna)"

Poi: "A Fidenza come in tutto il territorio abbiamo la netta percezione che nessuno riesca a controllare e a gestire i dipendenti che hanno la qualifica di dirigente scolastico, come se ci fosse una sorta di accordo tacito. La Gilda degli Insegnanti nell’Istituto Comprensivo di Fidenza ha rilevato il caso eclatante di una docente vittima di una sgradevole azione lesiva, dopo che la stessa nel collegio dei docenti ha espresso posizioni sgradite”.

Per questo il coordinatore dell’associazione sindacale per Parma e Piacenza Salvatore Pizzo ha esposto il caso anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione..