A lezione di bicicletta con…la polizia stradale

A meno di 100 giorni dall'inizio del Tour de France, per la prima volta in Italia, e in vista dell'Etape by Tour de France che interesserà la provincia di Parma tra circa un mese, la Sezione Polizia Stradale di Parma ha tenuto alcuni incontri con gli studenti sull'uso consapevole della bicicletta. Sono state coinvolte 12 classi tra scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo e della paritaria Sant'Agostino a Salsomaggiore Terme. Il Comune ha ospitato i circa 250 studenti nelle splendide sale del Palazzo dei Congressi per seguire le lezioni, con gli insegnanti, il Sindaco Luca Musile Tanzi e l''Assessore Daniela Isetti.