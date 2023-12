All'Emporio Solidale arriva Natale: Ascom Salute porta alle famiglie giocattoli didattici

Natale significa solidarietà, donare a chi è meno fortunato, anche solo con un piccolo pensiero: così il gruppo Ascom Salute ha regalato alle famiglie di Emporio Solidale giocattoli didattici per bambini con cui imparare e divertirsi durante le feste di Natale. “Con questa iniziativa – ha commentato Daisy Bizzi, Presidente Ascom Salute – speriamo di poter regalare un sorriso ai bambini e un aiuto alle famiglie che si trovano oggi in difficoltà. Un’azione che rientra nell’ambito della nostra responsabilità sociale pensata per dare a tutti un messaggio e al contempo un esempio, di solidarietà e condivisione. In linea con le attività del nostro gruppo - prosegue Bizzi – abbiamo pensato di donare giocattoli a tema “medicina e salute”: dall’intramontabile Allegro Chirurgo, alle cassette del pronto soccorso, dalle mini ambulanze ai modellini didattici, ci saranno sorprese per tutti i gusti, sperando di donare la gioia di un regalo ai bambini e alle famiglie che a causa delle difficoltà economiche non possono permettersi di acquistare doni.” Maurizio De Vitis presidente dell’Emporio Solidale, il market che permette a coloro che si trovano in difficoltà di accedere gratuitamente a beni di prima necessità, ha aggiunto: “donare un gioco a un bambino, oltre che provocare gioia, ha anche un potere didattico perché sviluppa la fantasia e dà sfogo all’immaginazione del proprio futuro. Ringraziamo Ascom Salute per questa opportunità regalata ai nostri piccoli amici, con la speranza che i loro sogni, che sono poi anche i nostri, possano avverarsi.”