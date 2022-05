Meteo: domani allerta gialla per temporali

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta gialla per temporali valida per la giornata di domani, mercoledì 25 maggio. L'allerta riguarda anche la provincia di Parma, così come le altre province della regione,

Nella giornata di mercoledì 25 maggio su tutto il territorio regionale sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, più probabili durante le ore pomeridiane, con possibili effetti e danni associati.