Piene dei fiumi e frane: allerta meteo gialla dal 30 dicembre al 1° gennaio

Dalle 12 del 30 dicembre 2022 fino alla mezzanotte del 1° gennaio 2023 la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta gialla per piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi minori.

Nella giornata di venerdì 30 dicembre sono previste ancora precipitazioni irregolari, a tratti moderate, sul settore centro-occidentale della regione in spostamento verso est durante la mattina. Tendenza ad esaurimento delle piogge nel pomeriggio in pianura con residui fenomeni sul crinale appenninico centrale. Le precipitazioni possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con superamenti della soglia 1.



Per la giornata del 31 dicembre 2022 verde nessuna allerta. Nella giornata di sabato 31 dicembre non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento.