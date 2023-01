Maltempo: lunedì 9 gennaio allerta meteo gialla per piene dei fiumi

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha messo un'allerta meteo gialla per piene dei fiumi per la giornata di lunedì 9 gennaio, che riguarda anche la provincia di Parma.

Nelle prime ore di lunedì 9 gennaio si manterranno ancora venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest sulle aree montane del settore centro-orientale con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, in attenuazione nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio è previsto un rapido e temporaneo rinforzo della ventilazione da nord-ovest fino a burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili raffiche di intensità superiore anche sulle aree costiere settentrionali e sul mare. Le precipitazioni previste nel corso della notte potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1 e occasionali fenomeni franosi. Il moto ondoso da sud-est con innalzamento del livello del mare prossimo a 0,8 metri , che interesserà le aree litoranee nelle prime ore del mattino , potrà generare localizzati fenomeni di erosione e /o inondazione marina.

L’ allerta 02/2023, emanata congiuntamente dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e dal Centro Funzionale Arpae E-R., è valida per l'intera giornata di lunedì 9 gennaio. Nel dettaglio: per piene dei fiumi sulle province di Parma e Reggio Emilia; per vento sulle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini.