Alluvione in provincia di Ravenna: i vigili del fuoco di Parma sul posto anche con un'idrovora

I vigili del fuoco di Parma, che si trovano già dalla serata del 2 maggio in provincia di Ravenna, rafforzano la loro presenza nella zona colpita dal violentissimo alluvione che ha provocato morti e danni. Nella mattinata del 4 maggio infatti altri due operatori, che si aggiungono ai quattro già presenti, sono partiti dalla caserma di via Chiavari per raggiungere le zone colpite. Sul posto anche un'idrovora. Una squadra si era recata sul posto con alcuni mezzi, tra cui un gommone, per partecipare alle operazioni di soccorso alla popolazione.