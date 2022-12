Anna compie 105 anni: sarà festeggiata il 31 dicembre alla residenza per anziani Gulli

Sarà festeggiata domani, 31 dicembre, Anna Spirante, ospite della CRA Gulli che compie 105 anni e spegnerà la sua centocinquesima candelina durante l'ultimo giorno dell'anno. Il momento di festa si terrà alle 11 presso la CRA Gulli e saranno presenti l'Assessora alla Partecipazione del Comune di Parma, Daria Jacopozzi, il Coordinatore della CRA Gulli, Andrea Bernardi, i suoi famigliari, operatori e ospiti.

Anna Spirante è nata a Pizzo Calabro il 31 dicembre 1917, quindi in pieno periodo bellico, nel corso della prima guerra mondiale. E' entrata al Gulli nel novembre 1996 e da allora la struttura é diventata la sua casa. Anna ha sempre lavorato come governante presso una famiglia benestante che l'ha adottata come "tata". E la cosa più bella è che le due ragazze di un tempo, a cui lei stessa ha fatto da tata, mantengono da sempre i contatti con Anna.

Tanti auguri quindi ad Anna Spirante da parte di tutto il personale di ASP Parma.