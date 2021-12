Anolini solidali, conclusa la maratona: 1.800 volontari ne producono 29,3 quintali

29,3 quintali di anolini solidali prodotti da 1800 volontari in sette luoghi di produzione fra città e provincia. A ParConclusa la maratona degli anolini solidali a, Vigheffio, Sorbolo, Tortiano, Noceto e Fidenza per più di una settimana i volontari si sono dati il cambio alle spianatoie fra impasti e ripieni, preparati nelle cucine della Protezione Civile con gli ingredienti donati da Conad.

Gli anolini sono in vendita nelle Conad, fino a esaurimento. Al momento li trovate in Ghiaia, al Campus, in via Venezia, viale Piacenza e a Monticelli, Collecchio, Traversetolo.

Un chilo di solidarietà al costo di 30 euro che diventano 120 grazie a Barilla Chiesi e Fondazione Cariparma che moltiplicano ogni euro donato per quattro. Il risultato di questa raccolta fondi servirà a realizzare attività ed esperienze per i ragazzi e le ragazze che vivono nel nostro territorio a rischio di povertà educativa. La Campagna “Per una comunità educante”, coordinata da CSV Emilia e realizzata insieme al Consorzio di Solidarietà Sociale.