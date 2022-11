Antica Corte Pallavicina: confermata una stella Michelin per il 12esimo anno consecutivo

Eccellenze gastronomiche. Confermata una stella Michelin per il ristorante l'Antica Corte Pallacivina di Polesine Parmense dello chef Massimo Spigaroli nella Guida Michelin 2023. "È (ri)nata una stella! Per il 12° anno consecutivo, la stella Michelin brilla su di noi! (Infatti abbiamo messo sulla torta 12 candeline rosse). Grazie a Voi, nostri cari Ospiti, che ci sostenete da sempre con tanto affetto e grazie ai nostri Ragazzi in cucina, in sala e al ricevimento, che si rimboccano le maniche fino ai gomiti e che in questo faticosissimo lavoro, ogni giorno, mettono testa, passione e cuore. In momenti come questo, di gioia immensa, veniamo ripagati di tutti i sacrifici. E adesso... andiamo avanti, per conquistare nuovi traguardi ma, soprattutto, per farvi stare bene (e speriamo sempre meglio) alla nostra tavola".