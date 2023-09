Apre SOUx Parma! La prima Scuola di Architettura per i bambini dai 7 ai 12 anni

Arriva anche a Parma SOU, la Scuola di Architettura per bambini e bambine dai 7 ai 12 anni, la prima in Italia, la seconda al mondo, specializzata in attività educative legate all’urbanistica, all’architettura, all’ambiente, all’arte, al design, all’agricoltura urbana, all’educazione alimentare, alla costruzione di comunità. Il progetto è dell’associazione Workout Pasubio APS, con il supporto pedagogico del Club Mary Poppins / Scuola Primaria Bruno Munari e con il sostegno di Comune di Parma, Ordine degli Architetti PPC di Parma, Università degli Studi di Parma / Dipartimento di Ingegneria ed Architettura e Polisportiva Gioco Parma ODV. La scuola di architettura SOUx Parma inaugura il 16 ottobre 2023 all'interno del Complesso monumentale di San Paolo, con numerosi spazi per le attività. Le sue lezioni si svolgono però in buona parte fuori sede, in diversi luoghi emblematici, noti e meno noti, della città.

La Scuola di Architettura per bambini SOU nasce nel 2016 a Favara (AG), all’interno di Farm Cultural Park, uno dei centri culturali indipendenti più influenti del mondo culturale contemporaneo e uno dei progetti più effervescenti di ripensamento e rinascita di città moribonde. Nel 2020 si decide di diffondere e condividere il metodo educativo della Scuola di Architettura per bambini SOU al di fuori di Favara, con l’apertura di nuove sedi, denominate SOUx. Attualmente sono 18 le città italiane che ospitano scuole SOUx. Nell’anno scolastico 2023/24 ne verranno aperte altre 6, tra cui Parma.

LE FINALITA’

La missione di SOUx Parma è non solo stimolare la riflessione, la progettazione e l’azione per un miglioramento della società, ma anche promuovere e educare a valori di accoglienza, partecipazione, tolleranza e solidarietà, generosità e impegno sociale.

Il desiderio è che i bambini e le bambine possano essere abituati alla libertà del pensiero, alla magia della creatività, al desiderio di rendere possibile l’impossibile e di realizzare i propri sogni. Mettendo in atto processi di innovazione partecipata, la scuola stimola i più piccoli a riconoscere e riaccendere i sistemi urbani dormienti, facendo sentire ad alunne e alunni il forte impatto del progetto sulla cittadinanza e sul territorio di appartenenza.

IL METODO

Parte integrante del metodo di studio sono le esperienze fuori sede, dove i bambini e le bambine imparano a capire lo spazio grazie a discipline come la musica, il teatro, la fotografia, il cinema, che influenzano e arricchiscono la progettazione. Le lezioni di osservazione si alternano a quelle laboratoriali, secondo il principio “imparo, penso, faccio”. La sede, in pieno centro storico, consente di organizzare anche esplorazioni giornaliere alla scoperta della città, da quella monumentale a quella dei borghi popolari dell’Oltretorrente, ripercorrendo le tappe della sua storia. Alla fine dell’anno scolastico è prevista una gita fuori città, nel magico mondo di OKKO a Faviano Inferiore (PR), un bosco trasformato in un museo a cielo aperto, con un’oasi della biodiversità e spazi dove pensare e creare.

Il PROGETTO SPECIFICO

Nel corso dell’anno gli allievi lavorano su un progetto dedicato a uno specifico luogo della loro città, dove mettere in pratica tutte le suggestioni e le competenze acquisite man mano. Quest’anno si tratta della rigenerazione e riattivazione di un piccolo giardino confinante con quello del Complesso di San Paolo e adiacente alla sede del Consiglio dei Cittadini volontari (CVV) di Parma centro. Questi ultimi saranno anche i “committenti” del progetto.

LE LEZIONI

Le lezioni sono tenute da docenti dall’esperienza e dalle competenze complementari, per un approccio il più possibile completo al programma. Ciascun insegnante propone attività laboratoriali volte alla conoscenza dello spazio urbano, per aumentare, incontro dopo incontro, la consapevolezza dei processi di lettura e costruzione della città e del suo territorio.

Il comitato scientifico di SOUx Parma è composto da Alessandro Tassi-Carboni (Direttore di SOUx Parma), Gabriella Incerti (Coordinatrice di progetto di SOUx Parma), Jacopo Casoli (Club Mary Poppins / Scuola Primaria Bruno Munari), Barbara Gherri (Università di Parma), Daniele Pezzali (Ordine degli Architetti PPC di Parma), Marco Tagliavini (Polisportiva Gioco Parma), Chiara Vernizzi (Comune di Parma).

INFORMAZIONI PRATICHE

La Scuola di Architettura SOUx è un’attività extrascolastica a pagamento, con lezioni da ottobre 2023 a maggio 2024. Il primo giorno di scuola è il 16 ottobre.

Il programma è strutturato in tre moduli trimestrali, per un totale di 30 lezioni. La frequenza delle lezioni è settimanale. Le lezioni si svolgono di lunedì, dalle 16.30 alle 19, e sono tenute da un docente con l’ausilio di più tutor.

Per il primo anno, SOUx attiva un’unica classe con posti limitati (25 alunni).

Chiusura iscrizioni: 6 ottobre 2023