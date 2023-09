Integrazione e comunità, l'assessora Bonetti: "Al via un nuovo progetto rivolto alle mamme di bambini stranieri"

Dopo l'arresto di un 22enne senegalese con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 14 anni mentre si trovava nella zona dell'Ex Salamini si torna a parlare, anche nella nostra città, del tema della violenza maschile contro le donne. Un tema che spesso divide e suscita polemiche negli opposti schieramenti politici. Ma quali sono i progetti del Comune di Parma attivi per quanto riguarda il contrasto alla violenza di genere?

L'Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale del Comune di Parma Caterina Bonetti, che ha la delega per Diritti e pari opportunità, riflette sulla realtà della nostra città. "Parma ha una rete di associazionismo femminile molto forte che è un valore aggiunto. Sono tutte molto attive e che collaborano volentieri tra di loro, dal Centro Antiviolenza alla Casa della Donne". Il prossimo fine settimana si terrà infatti il festival femminista Re/Sister, co organizzato proprio dal Comune di Parma e dalla Casa delle Donne.

"Possiamo parlare del progetto Open, attivato anni fa dal Comune di Parma e dalla Regione Emilia-Romagna. E' un progetto che coinvolge la scuola, dalle scuole dell'infanzia fino alle superiori. In questo ambito sono stati realizzati appuntamenti di formazione per docenti e personale scolastico. In particolare il progetto prevede un avvicinamento al tema delle differenze di genere, attraverso letture e giochi e momenti di discussione con la presenaa di sociologi ed altri professionisti. Si parla di superamento degli stereotipi e del rispetto reciproco"

"E' in fase di attuazione, poi, un nuovo progetto che prevede l'insegnamento dell'italiano alle mamme di bambini stranieri. Oltre all'insegnamento della lingua l'incontro con le madri darà la possibilità di dare informazioni sulla vita in città e di spiegare le attività anche ai bambini. L'obiettivo è creare una rete di comunità. Le lezioni partiranno nel mese di ottobre e verranno effettuate sia in spazi comunali che nei centri giovani, nella sale civiche e per esempio nel Led di via Milano. In base alla richieste attiveremo i vari progetti nei quartieri"