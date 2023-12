Incontro dell’associazione “Quelli del San Lazzaro Lubiana”: cittadini e commercianti insieme per un quartiere più vivibile

Dopo la presentazione alla città nella serata di martedì 14 novembre l’associazione di promozione sociale ‘Quelli del San Lazzaro Lubiana’ ha

organizzato, mercoledì 13 dicembre, una serata dedicata allo scambio di auguri con gli iscritti e i simpatizzanti presso il locale L’Araldi Bistrot in piazzale Lubiana a Parma. All’incontro conviviale era presente anche l’ex sindaco Pietro Vignali, che ha tenuto abattesimo l’associazione durante la serata di presentazione al ristorante Arte e Gusto.

Pietro Vignali, oggi capogruppo in Consiglio comunale del gruppo consiliare che porta il suo nome, ha mostrato così la sua vicinanza e il suo interesse alle problematiche del quartiere ma ha anche tenuto a non far mancare la sua presenza all’evento. La serata si è aperta con l’esibizione del coro ‘Storie dei monti’ - che ha intrattenuto le persone presenticon canzoni della tradizione popolare e della montagna - e si è chiusa con un aperitivo a base di vin brulè e panettone. Un assaggio delle atmosfere natalizie che vivremo nelle prossime settimane.

“Ho deciso di essere presente all’iniziativa organizzata dall’associazione ‘Quelli del San Lazzaro Lubiana’ - ha sottolineato l’ex sindaco Pietro Vignali. Èsempre positivo quando i cittadini e i commercianti si riuniscono in associazioni e organizzano eventi di questo tipo. Il quartiere soffre, tra gli altri, anche di problemilegati alla sicurezza. Visto che oggi non ci sono più degli strumenti di dialogo istituzionali tra i cittadini e il Comune - i Ccv sono stati

archiviati a marzo - momenti di incontro come questi sono importanti per confrontarsi sui problemi dell’area. I cittadini che scendono in strada sono un antidoto contro la criminalità e il degrado: l’incontro tra residenti è uno dei modi per aumentare il senso di coesione e di sicurezza tra i cittadini in uno dei luoghi simbolo del quartiere.

“Nel corso degli anni ho visto l’utilità di queste associazioni: basti pensare a come sono cambiate in positivo la zona dei borghi compresa tra via Garibaldi e via Saffi. È stato proprio grazie ad un’associazione come la vostra (“I nostri Borghi”) a ridare vita a questo quartiere, che oggi è molto vivo e partecipato”.

“Ringrazio tutti i componenti del coro e tutti i cittadini che hanno deciso di partecipare alla nostra iniziativa – ha sottolineato Rebecca Dima, vice presidente dell’Associazione. “Siamo appena partiti ma stiamo crescendo, come numero di iscritti, di giorno in giorno. Abbiamo a cuore, come tutti voi, il futuro del nostro quartiere e stiamo lavorando per cercare di renderlo migliore”

L’associazione di promozione sociale “Quelli del San Lazzaro Lubiana” nasce allo scopo di sottoporre all’attenzione della città le criticità dei quartieri San Lazzaro e Lubiana, per quanto riguarda sia i residenti che i commercianti. Sicurezza, viabilità, traffico, decoro urbano e coesione sociale: sono questi alcuni dei punti cardine di denuncia e proposta dell’associazione. L’associazione ha attivato la pagina Instagram e Facebook e la mail quellidelsanlazzarolubiana@gmail.com