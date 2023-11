Bedonia flagellata dal maltempo, danni per un milione di euro

Tra i territori più colpiti dal maltempo c'è sicuramente il comune di Bedonia. In queste ore la montagna ha subito parecchi danni, sono caduti più di 200 millimetri di pioggia a Prato Spilla, ad esempio. Nel solo mese di ottobre, per dare un'idea delle abbondanti precipitazioni che hanno colpito nell'ultimo periodo il territorio parmense, sono caduti 811 millimetri. Più di quella che normalmente cade a Parma in un anno, che si attesta sui 760 millimetri. Strade interrotte, famiglie isolate e frane. I danni che il maltempo ha causato a Bedonia, di gran lunga il territorio più colpito della zona, possono superare facilmente il milione di euro. "Il punto della situazione è pesante - spiega il sindaco Gianpaolo Serpagli al telefono -. Da ieri sera sono all'opera cinque imprese su tutto il nostro territorio per cercare di far rientrare la situazione. Sui 170 chilometri quadrati di territorio e sui 240 chilometri di strade comunali. Tenete conto che molte delle reti stradali sono state interrotte. Per ripristinarle, dove è possibile, ci vorranno più di cento di mila euro. Questa mattina, ad esempio, abbiamo chiuso la Strada della Pietra che porta da Carniglia alla Piana di Carniglia, abbiamo chiuso la strada della Libia. Anche lì il ripristino sarà oneroso perché bisogna intervenire su un ruscello che passa al fianco della strada. La Valceno è sprovvista di linea telefonica fissa, quella mobile non è in funzione. La conta dei danni è alta - chiude il sindaco - e non è certo totalizzante. Bisogna fare dei sopralluoghi sui manufatti e sui ponti, per verificare le pile e quanto siano state danneggiate. La corrente era forte, la pioggia pesante e ci ha colpito in maniera abbastanza forte, insieme al vento. Vediamo nei prossimi giorni. Le previsioni non promettono nulla di buono".