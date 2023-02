Bilinguismo e dialogo tra le culture: scatta il convegno internazionale

Dal 2 al 4 marzo è in programma il convegno internazionale Bilinguismo e dialogo tra le culture: le sfide del XXI secolo, VI Forum di cultura russa dell’Università di Parma, organizzato dall'Ateneo (Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese culturali - DUSIC) e dal Centro di Formazione e Metodologia per lo Sviluppo del Bilinguismo Leone Tolstoj (Associazione "Casa Russia - Italia", Milano).

Il convegno, organizzato per l’Università di Parma dalla docente Nicoletta Cabassi e da Polina Guelfreikh del Dipartimento Dusic, si svolgerà in modalità mista, in presenza e online, il 2 e 3 marzo a Parma e il 4 marzo a Milano.

La mattina del 2 marzo si aprirà con le relazioni plenarie di Marija Polinskaja (Relatori del patrimonio culturale russo: cosa conoscono e come aiutarli a conoscerlo ancora meglio), Valerij Efremov (Giocare con e sulla lingua: l’edutainment nelle classi di lingua straniera) ed Elena Romani?eva (Metodologia di studio del testo, a partire dal lettore: principi, modalità e pratiche).

Il programma della conferenza prevede cinque sessioni sul bilinguismo: Problemi attuali nello studio del bilinguismo, moderata da Marina Niznik ed Elena Romani?eva; CLIL e insegnamento di lingua e cultura nelle classi bilingui e di lingue straniere (classi LS e L2), moderata da Nicoletta Cabassi e Polina Guelfreikh; Bisogni educativi speciali nello studio delle lingue straniere, moderata da Olesia Aper e Ksenia Kuznetsova; Teoria e pratica dell'insegnamento della letteratura della lingua oggetto di studio, moderata da Maria Candida Ghidini e Giorgia Rimondi; Insegnare RKI (Russo come lingua straniera) oggi, moderata da Maria Lebedeva e Victoria Maksimova.

Inoltre, il 2 marzo alle 17.30 il docente dell’Università di Parma Piergiovanni Genovesi presenterà il libro di Giovanni Savino, già visiting professor dell’Ateneo, dal titolo Il nazionalismo russo, 1900-1914: identità, politica, società (Federico II University Press, Napoli, 2022). L’incontro è organizzato con il patrocinio della rassegna Libri di Storia e di De Cive, Laboratorio per la storia del pensiero politico dell’Università di Parma.

Il terzo giorno della conferenza, il 4 marzo, sarà dedicato a tavole rotonde, masterclass, lezioni aperte, sessioni e laboratori.