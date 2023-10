Boccone avvelenato in via Anna Frank, ordinanza del Comune: cani al guinzaglio e con la museruola

Dopo il ritrovamento di una sospetta esca avvelenato in via Anna Frank a Parma, segnalato il 17 ottobre dal veterinario dell'Ausl, il Comune ha deciso di emettere un'ordinanza sindacale che dispone l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e il consiglio che siano muniti anche di museruola per evitare l'ingestione casuale di bocconi avvelenati. Solo due giorni fa, lunedì 16 ottobre un cane è stato avvelenato e ucciso da un boccone killer in via Traversetolo.

Nel dettagli l'ordinanza prevede che "nella zona ricompresa fra i civici n. 3 e n. 11 di via Anna Frank e fra i civici n. 3 e n. 5 di via Duccio Galimberti, nelle vie e luoghi pubblici siano rispettate pedissequamente le norme già in vigore relative all’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, suggerendo che siano muniti anche di museruola, al fine di evitare l’ingestione casuale di bocconi". La disposizione prevede inoltre che "ai cani e ai gatti sia impedito di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagare nel territorio. Inoltre "chiunque rinvenga un animale morto o materiale che si sospetti possa essere un veicolo di sostanze tossiche o nocive (compresi vetri, plastiche, metalli o materiali esplodenti) eviti il contatto diretto e segnali il ritrovamento al Corpo di Polizia Locale (0521-218000), attendendo fino al recupero della carcassa o del materiale sospetto".