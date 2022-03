Bollette del gas alle stelle: i 10 consigli per risparmiare

Le bollette dell'elettricità e del gas, soprattutto nel primo trimestre del 2022, saliranno alle stelle con aumenti considerevoli, anche del 100%. Le famiglie parmigiane dovranno sborsare oltre mille euro in più all'anno per far fronte alle spese derivate dai conti per la luce ed il gas. Ecco dieci consigli per cercare di risparmiare sui consumi:

Effettuare la manutenzione periodica di caldaie e termosifoni, perché un impianto mal funzionante crea sprechi;

Abbassare la temperatura della caldaia a 19-20° e mantenere costante la temperatura di casa;

Sostituire la vecchia caldaia con una a condensazione più moderna ed efficiente;

Installare valvole termostatiche sui termosifoni;

Non coprire i termosifoni;

Sostituire i vecchi infissi per ridurre la dispersione del calore;

Utilizzare le pompe di calore;

Dotarsi di un impianto solare termico;

Verificare le offerte sul mercato per beneficiare delle tariffe migliori;

Beneficiare degli incentivi statali, i bonus casa 2022 che contengono anche le detrazioni sulle spese per la sostituzione degli infissi e delle caldaie.