Bonaccini contro i medici no vax: "Dovrebbero cambiare lavoro"

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna torna sul tema dei medici e degli infermieri no vax. "I medici e gli infermieri che non vogliono vaccinarsi? Dovrebbero cambiare mestiere".

Sono dure le parole del governatore nel corso della sua visita di ieri a Parma, in occasione dell'inaugurazione della Terapia intensiva dell'Ospedale dei bambini. La posizione del presidente contro i sanitari che non si sono sottoposti alla vaccinazione è nota e in questa occasione - con l'aumento costante dei contagi in Regione - ha ribadito il suo punto di vista netto sulla vicenda. Anche se il nostro territorio rimarrà, almeno per una settimana, in zona bianca i casi sono in ascesa e i posti letto in terapia intensiva sono arrivati alla soglia limite per il passaggio di colore.