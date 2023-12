Colorno, cagnolino bloccato dal fango nel torrente Parma: salvato dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di domenica 3 dicembre, verso le 1430 una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Parma è intervenuta nel greto del torrente Parma in località Colorno dopo la segnalazione, di alcuni passanti, per un cane di piccole dimensioni bloccato nel fango.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, si sono calati, con manovre SAF (speleo alpino fluviali), nel greto del torrente per raggiungere il cane bloccato su un isolotto e per metterlo in salvo. Il cane tratto in salvo non avendo né collare né medaglietta è stato affidato alle cure del canile sociale La Quiete di Castelnuovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia.