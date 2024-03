Capitale dei giovani 2027, Guerra: "Tutta Italia sostenga Parma"

Parma è l’unica finalista italiana per diventare Capitale Europea dei Giovani 2027. Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha commentato questo grande traguardo raggiunto. "Ci occupiamo delle urgenze dei giovani - ha detto a SkyTg24 -. Parliamo di temi quali l'occupabilità, l'ambiente, il tema dei diritti. Noi è da circa un anno e mezzo che incontriamo questi ragazzi, abbiamo visto quanto è forte la loro energia, quella che trasmettono e le competenze che hanno verso una città come Parma e verso il contesto europeo. Io dico sempre che i giovani di oggi sono nativi europei, nel vero senso della parola, che vivono all'interno dell'Unione Europea, in un contesto ben avviato. Come Comune abbiamo chiesto loro di prendersi sulle spalle delle responsabilità, gli abbiamo affidato il compito di approntare un dossier e di pensare in che modo potesse presentarsi la città di Parma all’Europa. Dal punto di vista dello scambio culturale, della promozione, di risolvere i problemi che toccavo prima e che li riguardano da vicino. Adesso ci aspetta un percorso ancora più duro. Siamo la sola città italiana a essere arrivati in fondo, possiamo lavorare a livello Nazionale. Spero che l’Italia si stringa intorno a Parma per raggiungere un risultato importante che manca da anni".