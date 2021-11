Centinaia in corteo contro la violenza sulle donne

Centinaia di persone sono scese in piazza nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il corteo, promosso dalla Casa delle Donne e da altre associazioni tra le quali il Centro antiviolenza, è partito poco dopo le ore 18 da piazzale Corridoni ed è arrivato poi sotto i portici della Pilotta. Tra gli slogan: "Lo stupratore non è reato ma il frutto sano del patriarcato", "Tremate tremate le streghe son tornate", "Le strade libere le fanno le donne che le attraversano" come uno degli striscioni di apertura. Sotto i portici della Pilotta il coro dei malfattori ha intonato alcuni canti.