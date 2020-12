Coldiretti e Campagna Amica: Natale all'insegna della solidarietà con distribuzione di pasta ai bisognosi

Con la consegna di pasta a marchio Stagioni d’Italia a chi è più bisognoso è iniziata a Parma l’azione di solidarietà promossa da Coldiretti di concerto con Fondazione Campagna Amica.

Il Presidente Nicola Bertinelli unitamente al Direttore Marco Orsi ha effettuato la prima consegna a Cecilia Scaffardi, Presidente della Caritas di Parma, di 3 bancali di pasta 100% italiana che saranno distribuiti direttamente alle famiglie in difficoltà, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.

“Abbiamo aderito con slancio al progetto solidale nazionale di Fondazione Campagna Amica – ha affermato il Presidente di Coldiretti Parma Nicola Bertinelli – per dare un segno tangibile della nostra vicinanza a quelle realtà che operano quotidianamente per aiutare le famiglie più bisognose e le persone indigenti, e fornire il nostro apporto concreto, attraverso la donazione di uno dei generi alimentari basilari della nostra alimentazione, a favore delle persone che si trovano in maggior difficoltà in questo periodo di pandemia”.

La consegna è avvenuta alla presenza anche della responsabile provinciale di Campagna Amica Maria Adelia Zana.

Nei prossimi giorni l’iniziativa proseguirà con la consegna di altri bancali di pasta alla Caritas di Fidenza, all’Emporio Solidale e ad alcune Parrocchie della nostra Provincia che provvederanno a distribuirle alle persone in stato di bisogno.