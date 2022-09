Il sindaco Guerra: "In arrivo fondi per contrastare i rincari delle bollette, aperto un dialogo con Iren"

Il Comune di Parma stanzierà risorse specifiche per contrastare gli aumenti vertiginosi delle bollette di luce e gas per i parmigiani.

"Nei prossimi giorni - scrive il sindaco Michele Guerra su Facebook - stanzieremo delle risorse specificamente dedicate a far fronte ai rincari delle bollette, all’interno di un piano di sostegni che aiuti chi ha più necessità. Ho chiesto all’assessore Borghi di avviare immediatamente un confronto con Iren per chiarire la posizione del Comune rispetto a questi temi e chiedere una collaborazione concreta sui costi che ricadono sui cittadini.



La fase storica che ci attende richiede uno sforzo culturale per un cambio radicale delle nostre abitudini. Il Comune di Parma farà la sua parte e vigilerà su tutte le situazioni di difficoltà, con l’augurio che anche le istituzioni nazionali ed europee prendano al più presto in mano la situazione. A questo proposito voglio ringraziare Anci per il monito lanciato proprio a queste istituzioni: la mancanza di interventi rischia di far perdere ai Comuni la possibilità di erogare pieni servizi efficienti e puntuali".