Il covid torna nel carcere di Parma: 40 contagiati

Il covid-19 torna nel carcere di via Burla a Parma: 40 persone, tra detenuti e poliziotti penitenziari, sono infatti risultati positivi ai tamponi, effettuati nelle ultime settimane. I primi dati relativi al penitenziario parmigiano per il 2022 fotografano una situazione in evoluzione: i detenuti contagiati dal virus sono 16 mentre gli agenti della Penitenziaria positivi sono 24. I numeri sono paragonabili a quelli del marzo 2021, quando scoppio un focolaio di covid nella sezione 41 bis ma la situazione sanitaria dei 16 detenuti - tutti trasferiti all'interno del nuovo padiglione del carcere - sarebbe sotto controllo. Tra questi, infatti, alcuni sarebbero sintomatici e gli altri in buone condizioni di salute.